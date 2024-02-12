  • Home
  • /
  • *Chicken Parmesan

*Chicken Parmesan

$0

Required*
Please select 1
Select...
Required*
Please select 1 to 2
Select...
Required*
Please select 1
Select...
Select...
Select...
1
Fresh Breaded Chicken Breast flash fried and chopped with homemade Marinara sauce, provolone cheese and topped with Oregano.