South Philly

$0

Required*
Please select 1
Select...
Required*
Please select 1 to 2
Select...
Required*
Please select 1
Select...
Required*
Please select 1
Select...
Please select up to 4
Select...
Select...
1
Classic Italian Hoagie with Italian Peppered Ham, Genoa Salami, Hot Capicola, Provolone Cheese, Lettuce, Tomato, Onion, Oil and Vingar, Pickles and Oregano.